Dove si trova l'Isola dei Famosi 2021? Ecco in quale luogo lo fanno (Di lunedì 22 marzo 2021) l'Isola dei Famosi parte con una nuova e imperdibile edizione da lunedì 15 marzo 2021. Lo storico programma su Canale 5 intratterrà milioni di italiani in queste dure settimane condizionate dalla pandemia, con numerose restrizioni per quasi tutte le regioni del Bel Paese. E' Ilary Blasi a prendere il posto di Alessia Marcuzzi nel ruolo di conduttrice. Dove si svolge l'Isola dei Famosi 2021? Secondo quanto viene riportato "le prime tre edizioni hanno avuto come location la Repubblica Dominicana, precisamente la penisola di Samaná. Dalla quarta alla sesta edizione lo spettacolo si è spostato a Cayos Cochinos, in Honduras. A causa di un colpo di Stato la settima edizione si è svolta a Corn ...

