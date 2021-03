Dopo la borra | la birra!

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 22 marzo 2021) Antonella Clerici, E' sempre Mezzogiorno Dalla «» (do you remember?) alla birra: Antonella Clerici ci è quasi ricascata. Tutta colpa degli indizi malandrini dei suoi giochi a premi telefonici. Ad E’ Sempre Mezzogiorno oggi si sfiorato lo storico deja-vu: nel corso del programma di Rai1, la conduttrice è trasecolata in diretta alla lettura del seguente indovinello: “Ha la schiuma ma non è una birra“. “Oddio no! Stavo per dire: ‘ha la schiuma ma non è il sapone’. No eh! Siete dei disgraziati!“ ha esclamato Antonella di fronte a quell’indizio così simile ad uno storico quesito diventato un cult per la risposta della concorrente (“La!“). Oggi gli autori del programma di Rai1 ci sono andati nuovamente vicini e non è la prima volta: come già avevamo evidenziato, la ricerca dei doppi sensi è diventata una costante – spesso forzata - del suo ...