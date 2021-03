Donne | consigliera parità Cardinali | legge 189 diventi Legge Quadro

(Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “In questa Regione alle parole corrispondono i fatti, mentre a volte si parla di parita’ di genere a sproposito e per moda”. A dirlo e’ Valentinaregionale di parita’ del Lazio che ha partecipato alla conferenza stampa per la presentazione della proposta diregionale del Lazio 189 sulla parita’ retributiva e il sostegno all’occupazione femminile in cui lae’ stata coinvolta attivamente. “Questae’ importante perche’ affronta i temi fuori dalle etichette, anche per l’istituzione di una Giornata regionale dedicata alle discriminazioni di genere sul lavoro. E questa- ha concluso con un augurio- sia unache possa ...

LaElisa La Paglia ha ritenuto, pur a fronte di tale scelta, così motivata e condivisa ... Ma Elisa La Paglia non arretra di un passo: 'La situazione dellenel Comune di Verona è che ...Inoltre, emerge che lelavorano fuori casa in media 5 ore di piu' di quanto accade nel resto ... Una fotografia, questa, che secondo ladel Pd Roberta Mori 'fa emergere ancora una ...Per questo invita gli uomini e le donne, residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, nonché associazioni e/o organizzazioni professionali, culturali e di volontariato e ...È morta a 89 anni Nawal Saadawi, scrittrice e psichiatra egiziana che fu molto attiva nella difesa dei diritti delle donne in Egitto e in tutto il mondo ...