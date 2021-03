Donna morta a Ferrara, indagini in corso (Di lunedì 22 marzo 2021) Una Donna di 76 anni è morta a Ferrara nelle prime ore di lunedì 22 marzo. indagini in corso, sospettato il figlio. Ferrara – Una Donna di 76 anni è morta a Ferrara nelle prime ore di lunedì 22 marzo. Come raccontato da La Nuova Ferrara, l’ennesima tragedia familiare è avvenuta in un appartamento in pieno centro storico della città dell’Emilia Romagna. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso della 76enne sarebbe avvenuto al culmine di una lite con il figlio. A chiamare i soccorsi sarebbe stato proprio l’uomo che aveva intenzioni suicide. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. E’ in corso un’indagine per cercare di capire meglio cosa è successo in questo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Unadi 76 anni ènelle prime ore di lunedì 22 marzo.in, sospettato il figlio.– Unadi 76 anni ènelle prime ore di lunedì 22 marzo. Come raccontato da La Nuova, l’ennesima tragedia familiare è avvenuta in un appartamento in pieno centro storico della città dell’Emilia Romagna. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso della 76enne sarebbe avvenuto al culmine di una lite con il figlio. A chiamare i soccorsi sarebbe stato proprio l’uomo che aveva intenzioni suicide. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. E’ inun’indagine per cercare di capire meglio cosa è successo in questo ...

