Domina | le prime immagini della serie Sky con Kasia Smutniak

(Di lunedì 22 marzo 2021) ‘’ la nuovaSky che per la prima volta racconta la storia di Roma e del primo imperatore romano dal punto di vista delle donneè Livia Drusilla, la moglie dell’Imperatore Cesare Augusto, nella nuovaSky Original, dedicata all’antica Roma. Intrighi e cospirazioni sono alla base di, questa nuovadi cui sono state diffuse lee che debutterà su Sky e NOW a maggio. Laè stata ideata e scritta da Simon Burke (Fortitude, Strike Back). Con lui alla sceneggiatura anche Nicola Wilson, Emily Marcuson e Namsi Khan. Dietro la macchina da presa Claire McCarthy (Ophelia, The Luminaries), che guida un team di regia completato da David Evans (Downton Abbey, Cucumber) e ...

L'Antica Roma rivivrà negli intrighi e nelle cospirazioni di, la nuova serie Sky Original in otto episodi ambientati all'epoca di Augusto. La serie, di cui sono state diffuse oggi leimmagini, il teaser e lefoto di scena, debutterà su Sky e ...In attesa dell'uscita del drama, che arriverà a maggio su Sky e in streaming su NOW , sono state diffuse leimmagini (le vedete in basso) e il primo teaser trailer . La trama diNegli ...Il viaggio e l'ascesa di Livia, da ragazza ingenua il cui mondo si sgretola sulla scia dell'assassinio di Giulio Cesare, fino a diventare l'imperatrice più potente e influente di Roma, guidata da un p ...