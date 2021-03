Diritti umani e uiguri | sanzioni contro la Cina da Ue | Gb | Usa e Canada

(Di lunedì 22 marzo 2021) L'Unione europea ha dato il via libera aquattro ufficiali cinesi della regione dello Xinjang per le violazioni deisulla minoranza musulmana degli. E' quanto si ...

L'Unione europea ha dato il via libera a sanzioni contro quattro ufficiali cinesi della regione dello Xinjang per le violazioni deisulla minoranza musulmana degli uiguri. E' quanto si apprende da fonti diplomatiche europee. Sanzioni annunciate anche da parte degli Usa contro quello che Washington ha definito 'il ...... la fine degli attacchi ibridi e informatici agli Stati membri e il rispetto dei". E proprio a proposito di quest'ultimo punto il presidente del Consiglio Ue ha ribadito l'appello a ...È iniziato stamattina lo sciopero nazionale dei lavoratori Amazon. Federconsumatori e Codacons aderiscono allo sciopero ...PIEMONTE - 22-03-2021 - Da tempo è in corso un dibattito sulla presenza del lupo in Piemonte e sulle sue conseguenze. La conferenza stampa 'Il lupo, la verità oltre le paure', organizzata oggi da ...