Diritti tv Serie A, Ferrero: «Accontentiamo i tifosi. DAZN? Sono preoccupato» (Di lunedì 22 marzo 2021) Ferrero, presidente della Sampdoria, parla a Milano Finanza del dualismo che sta condizionando la scelta della Serie A per i Diritti tv della Serie A Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla a Milano Finanza del dualismo che sta condizionando la scelta della Serie A per i Diritti tv del prossimo triennio: dubbi sull’opzione DAZN. Le sue parole. DAZN – «Non conosco le motivazioni per le quali i cosiddetti grandi club Sono con DAZN. Io non ho nulla contro DAZN, l’ho detto e lo ribadisco. Premetto che tutti i miei interventi sulla questione hanno avuto e hanno un solo scopo: a tutela degli appassionati che seguono il calcio in tv. Perché questa posizione così rigida? Io, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021), presidente della Sampdoria, parla a Milano Finanza del dualismo che sta condizionando la scelta dellaA per itv dellaA Massimo, presidente della Sampdoria, parla a Milano Finanza del dualismo che sta condizionando la scelta dellaA per itv del prossimo triennio: dubbi sull’opzione. Le sue parole.– «Non conosco le motivazioni per le quali i cosiddetti grandi clubcon. Io non ho nulla contro, l’ho detto e lo ribadisco. Premetto che tutti i miei interventi sulla questione hanno avuto e hanno un solo scopo: a tutela degli appassionati che seguono il calcio in tv. Perché questa posizione così rigida? Io, ...

