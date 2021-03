Diritti TV Serie A, domani assemblea decisiva. Svolta DAZN? (Di lunedì 22 marzo 2021) domani nuovo assemblea della Serie A per assegnare i Diritti TV 2021/2024 Si svolgerà nella giornata di domani l’assemblea della Serie A per decidere sui Diritti TV del massimo campionato di calcio per il triennio 2021/2024. Quella di domani, ricorda la Gazzetta dello Sport, sarà un’assemblea decisiva. “Dopo settimane di assemblee, scambi di mail minacciose, la Lega si avvicina alla Svolta: di certezze non ce ne sono, ma le possibilità che si arrivi alla delibera definitiva sono ottime Le offerte sul tavolo di Sky e DAZN scadono lunedì prossimo, le società concordano sulla volontà di non correre il rischio di annullare il bando, anche perché senza vendita ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)nuovodellaA per assegnare iTV 2021/2024 Si svolgerà nella giornata dil’dellaA per decidere suiTV del massimo campionato di calcio per il triennio 2021/2024. Quella di, ricorda la Gazzetta dello Sport, sarà un’. “Dopo settimane di assemblee, scambi di mail minacciose, la Lega si avvicina alla: di certezze non ce ne sono, ma le possibilità che si arrivi alla delibera definitiva sono ottime Le offerte sul tavolo di Sky escadono lunedì prossimo, le società concordano sulla volontà di non correre il rischio di annullare il bando, anche perché senza vendita ...

