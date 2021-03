Diritti Tv: la Lega dura contro Sky e Dazn se la ride (Di lunedì 22 marzo 2021) Diritti televisivi, l’ad De Siervo duro con Sky. Dazn è in pole Corriere della sera, pagina 39, di Monica Colombo. Dazn vede avvicinarsi il traguardo, ma in una corsa dove finora non sono mancati colpi di scena, battibecchi e dietrofront Sky non può ritenersi fuori dai giochi. Domani pomeriggio, a distanza di sei giorni dalla scadenza delle offerte vincolanti delle tv, andrà in scena la nuova assemblea della Lega Serie A per assegnare i Diritti tv del triennio 2021-24. La lettera che Sky ha inviato sabato per ribadire che la sua offerta è valida e pertanto va messa ai voti ha determinato la reazione di Luigi De Siervo. L’ad della Lega ha replicato punto per punto alla tv satellitare. Sottolinea che non corrisponde al vero che fu lui a spingere Sky a inserire per iscritto nella ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 22 marzo 2021)televisivi, l’ad De Siervo duro con Sky.è in pole Corriere della sera, pagina 39, di Monica Colombo.vede avvicinarsi il traguardo, ma in una corsa dove finora non sono mancati colpi di scena, battibecchi e dietrofront Sky non può ritenersi fuori dai giochi. Domani pomeriggio, a distanza di sei giorni dalla scadenza delle offerte vincolanti delle tv, andrà in scena la nuova assemblea dellaSerie A per assegnare itv del triennio 2021-24. La lettera che Sky ha inviato sabato per ribadire che la sua offerta è valida e pertanto va messa ai voti ha determinato la reazione di Luigi De Siervo. L’ad dellaha replicato punto per punto alla tv satellitare. Sottolinea che non corrisponde al vero che fu lui a spingere Sky a inserire per iscritto nella ...

