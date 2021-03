Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla conferenza stampa di Draghi

(Di lunedì 22 marzo 2021) Pariva che omnes si ni futtivana della Zuna russia e vivivana commo si il mallitta Carognaviria non fusse tra nuia. Muntilbano pinsava a trabacari e si ni futtiva di chi si ni futtiva: aspittava che il vinta cangiasse e che si putisse turnari a fari la sulita vite: gli smorcava di nun potiri iri al Ginematò a vidirse una pillucula o a tiatra cu Livie, ma la primmavira saribbe turnata, lo sapiva… Catarelli lo spittava dintra il gabbiotta commo il venatoria aspitta la prida di qualitate… “Dutturi, duttrui, a vuia staia spittanna”. Muntilbano: “Ma pirchia mi vulia battiri?”. Catarelli: “Nonsi, dutturi, ma lia havia simpre gana di babbiari?”. M: “In timpa di Babbana si faci primma a babbiarla”. C: “Ragiunata est: ma io volia dimannarle altira cusa”. M: “Ne havia facultate”. C: “Dutturi, havia sintuta la cunfirentia stampe di Draconia?”. M: “Sissi”. C: “E che ne pinsa?”. M: “Che havia da ...

