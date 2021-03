Di Maria per la giornata mondiale dell’acqua: “Istituzioni valorizzino questo bene essenziale” (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutibenevento – Il Presidente della Provincia di benevento, Antonio Di Maria, ha partecipato alla annunciata Conferenza promossa dalla rete nazionale e internazionale dei “Paesi dell’acqua” in occasione del 22 marzo, giornata mondiale dell’acqua, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite. Di Maria ha definito l’acqua un “bene essenziale” che deve trovare in prima linea nella sua difesa e valorizzazione le Istituzioni pubbliche. A tale proposito, la Conferenza che ha inquadrato il tema della tutela dell’acqua sotto diversi punti di vista, con la partecipazione di esperti qualificati internazionalmente, promossa da Marco Iamiceli, Presidente di “Paesi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutivento – Il Presidente della Provincia divento, Antonio Di, ha partecipato alla annunciata Conferenza promossa dalla rete nazionale e internazionale dei “Paesi” in occasione del 22 marzo,, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite. Diha definito l’acqua un “” che deve trovare in prima linea nella sua difesa e valorizzazione lepubbliche. A tale proposito, la Conferenza che ha inquadrato il tema della tutelasotto diversi punti di vista, con la partecipazione di esperti qualificati internazionalmente, promossa da Marco Iamiceli, Presidente di “Paesi ...

