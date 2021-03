Di Maio in Libia: “Paese cambiato, nuove opportunità per imprese”. Il video (Di lunedì 22 marzo 2021) Di Maio in Libia: “Paese cambiato, nuove opportunità per imprese” Roma, 22 mar. (askanews) – “A distanza di poco più di un anno dalla Conferenza di Berlino, che si è occupata di Libia, promossa anche dall’Italia, abbiamo una Libia diversa, con delle istituzioni unite, che rappresentano tutto il Paese”: è quanto ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un video messaggio diffuso domenica 21 marzo. “In questo momento l’Italia è il primo interlocutore, l’Italia ha un’amicizia con il popolo libico storica e oggi sono stato il primo ministro dell’Unione europea a recarsi in visita in Libia a incontrare le nuove istituzioni”, ha ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Diin: “per” Roma, 22 mar. (askanews) – “A distanza di poco più di un anno dalla Conferenza di Berlino, che si è occupata di, promossa anche dall’Italia, abbiamo unadiversa, con delle istituzioni unite, che rappresentano tutto il”: è quanto ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Diin unmessaggio diffuso domenica 21 marzo. “In questo momento l’Italia è il primo interlocutore, l’Italia ha un’amicizia con il popolo libico storica e oggi sono stato il primo ministro dell’Unione europea a recarsi in visita ina incontrare leistituzioni”, ha ...

Advertising

semprinif : RT @AffInt: ????In Libia - dove si è appena recato il ministro degli Esteri Di Maio - iniziano 9 mesi in cui protagonista sarà il governo di… - AffInt : ????In Libia - dove si è appena recato il ministro degli Esteri Di Maio - iniziano 9 mesi in cui protagonista sarà il… - brunab77228952 : @concentrazione @Avvenire_Nei @nelloscavo Di Maio cos’ha fatto in Libia? - tax_tweet : Di Maio in Libia con Descalzi, 'L'Italia protagonista del rilancio' - Giornaleditalia : Di Maio in Libia: Paese cambiato, nuove opportunità per imprese -