Deschamps | “In Kazakistan sarà un viaggio complicato | ma siamo la Francia Abbiamo l’obbligo di vincere”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il ct dellaDidierha parlato così in conferenza stampa prima delle sfide contro Ucraina,e Bosnia, valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2022 in Qatar: “di fare risultato c’è perchéla. Dobbiamole partite e mantenere un certo standard di gioco imponendolo sugli avversari senza perdere d’efficacia in difesa. Non ci saranno troppe sessioni di allenamento in questa settimana, ci concentreremo soprattutto sul recupero delle energie visto che molti giocatori tornano da infortuni o stanno vivendo un periodo opaco nei loro club. Laoffre loro una quotidianità diversa e penso che possa aiutarli. L’Ucraina è un avversario diretto per il primo posto e cercherò di fare le ...

Adrien Rabiot è nella lista dei 26 convocati dal ct Didier Deschamps. Il centrocampista della Juventus è stato chiamato dalla Nazionale francese. Nel 2013 la squadra di Deschamps perse 2-0 a Kiev l'andata dello spareggio per il Mondiale, ma grazie al 3-0 del ritorno a Parigi staccò il pass per il Brasile. Niente da fare per Theo Hernandez. In vista delle tre gare valide per le qualificazioni Mondiali 2022 contro Ucraina, Kazakistan e Bosnia, Didier Deschamps ha lasciato a casa l'ex Real Madrid.