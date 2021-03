Denunce anonime contro discriminazioni di genere sul lavoro, Bonino attacca Orlando (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “Signor ministro Orlando, ieri nel corso di un corposo e interessante evento a distanza sulla questione femminile nel nostro paese, promosso da Le Contemporanee, Soroptimist e Fuori Quota, lei ha annunciato che e’ allo studio del suo ministero l’ipotesi di una piattaforma che raccolga le denunce della discriminazione delle donne in ambito lavorativo: denunce anonime, immagino per proteggere le lavoratrici. Un’iniziativa dunque a fin di bene. Ma, come lei ben sa, la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni. Per favore, si fermi!”. Lo scrive sui suoi canali social Emma Bonino rivolgendosi al ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “Signor ministro Orlando, ieri nel corso di un corposo e interessante evento a distanza sulla questione femminile nel nostro paese, promosso da Le Contemporanee, Soroptimist e Fuori Quota, lei ha annunciato che e’ allo studio del suo ministero l’ipotesi di una piattaforma che raccolga le denunce della discriminazione delle donne in ambito lavorativo: denunce anonime, immagino per proteggere le lavoratrici. Un’iniziativa dunque a fin di bene. Ma, come lei ben sa, la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni. Per favore, si fermi!”. Lo scrive sui suoi canali social Emma Bonino rivolgendosi al ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

