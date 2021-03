Deliveroo | IPO valuta società a 7 | 6-8 | 8 miliardi sterline

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) –potrebbe valere fra 7,6 e 8,8di. L’IPO della rinomata app per il food delilvery è stata prezzata infatti fra 3,90 e 4,60per azione. L’azienda, che punta a quotarsi sul mercato principale del London Stock Exchange, farà domanda di ammissione alla quotazione presso la Financial Conduct Authority, l’equivalente della Consob in Regno Unito. Per la quotazione,ha previsto l’offerta di nuove azioni per un valore di 1 miliardo die la vendita di azioni esistenti da parte di alcuni azionisti di riferimento. “Siamo orgogliosi di quotarci a Londra, la città in cuiha iniziato”, ha affermato il fondatore e Ceo Will Shu, aggiungendo che la quotazione sul LSE consentirà all’azienda di “continuare a ...