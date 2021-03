Delfini a Venezia a spasso nel Canal Grande. Video (Di lunedì 22 marzo 2021) Stupore e meraviglia questa mattina Venezia dove una coppia di Delfini è stata avvistata a nuotare nella laguna . Tantissimi i Video che popolano già la rete. I delifini hanno approfittato... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 marzo 2021) Stupore e meraviglia questa mattinadove una coppia diè stata avvistata a nuotare nella laguna . Tantissimi iche popolano già la rete. I delifini hanno approfittato...

