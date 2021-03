Decreto Sostegni | tutte le misure e aiuti per lavoratori | famiglie e disoccupati

(Di lunedì 22 marzo 2021) La riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi lo scorso venerdì 19 marzo ha approvato unlegge recante “urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19”. Il testo, denominato in breve”, stanzia risorse pubbliche pari a 32 miliardi di euro con lo scopo di contrastare la diffusione del virus COVID-19 oltre ad una serie disocio – economiche di: Sostegno a imprese e operatori del terzo settore; Tutela del lavoro e contrasto alla povertà. Tra i principali provvedimenti in tal senso troviamo: Proroga del blocco dei licenziamenti sino al 30 giugno 2021; Proroga degli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19”; Indennità pari a 2.400 euro per i ...

borghi_claudio : Che un imprenditore si lamenti delle scarsità del decreto sostegni ci sta. Quando vedo però che fra gli account più… - fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Decreto Sostegni, stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro. Salvini ora ne deve 48.995.000 #20marzo… - borghi_claudio : Volete spiegazioni sul decreto sostegni? La mia diretta di ieri sera dovrebbe avere (quasi) tutte le risposte su q… - ginnastichelomb : RT @UispVela: A.s.d. e s.s.d. a “bocca asciutta”: scarsi o nulli i contributi a fondo perduto del decreto “Sostegni” - tempoweb : Una mancetta a chi perde tutto. #Paragone all'assalto: #Draghi come #Conte ignora la realtà @gparagone #governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Ilnon spegne la 'Protesta ligure', sigla trasversale e apolitica che riunisce rappresentanti delle tante categorie più colpite dagli effetti delle chiusure anti contagio: ...Roma, 22 mar 08:08 - Nella battaglia del, il ministro del Turismo è uscito vincitore: risorse per 1,7 miliardi, fra cui 700 milioni per la montagna...Altri due decreti come questo e Mario Draghi perde la corona di Governatore dell’Italia. Il Ristori diventa Sostegni ma alla fine la logica dei ...Resta alto il numero dei decessi legati al Covid-19 in Italia, anche se in calo rispetto al giorno precedente. In 24 ore ne sono stati registrati 300 (sabato ...