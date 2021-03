Decreto sostegni, Laus: “Ripartire equamente risorse per montagna” (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel Decreto sostegni approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri sono stati stanziati 700 milioni per il comparto della montagna fortemente toccato dalla pandemia in quanto l’intera stagione invernale è saltata. Il senatore Pd Mauro Laus lancia però un appello per una giusta ridistribuzione delle risorse. “Tocca al lavoro di noi senatori intervenire per individuare e condividere criteri equi di ripartizione di queste risorse tra tutte le regioni, superando il criterio presente nella versione attuale del Decreto, che considera le sole presenze turistiche”. “Non è questione di una parte politica contro l’altra o di una regione contro l’altra, ma di prendere atto che i territori hanno sviluppato diversamente il proprio sistema di accoglienza e quello che ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 22 marzo 2021) Nelapprovato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri sono stati stanziati 700 milioni per il comparto dellafortemente toccato dalla pandemia in quanto l’intera stagione invernale è saltata. Il senatore Pd Maurolancia però un appello per una giusta ridistribuzione delle. “Tocca al lavoro di noi senatori intervenire per individuare e condividere criteri equi di ripartizione di questetra tutte le regioni, superando il criterio presente nella versione attuale del, che considera le sole presenze turistiche”. “Non è questione di una parte politica contro l’altra o di una regione contro l’altra, ma di prendere atto che i territori hanno sviluppato diversamente il proprio sistema di accoglienza e quello che ...

Advertising

borghi_claudio : Che un imprenditore si lamenti delle scarsità del decreto sostegni ci sta. Quando vedo però che fra gli account più… - fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Decreto Sostegni, stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro. Salvini ora ne deve 48.995.000 #20marzo… - SkyTG24 : Decreto Sostegni, addio a codici Ateco: vale solo fatturato, ecco come richiedere sussidi - moneypuntoit : ?? Stralcio cartelle Decreto Sostegni: come funziona il nuovo condono e requisiti ?? - Yogaolic : RT @SkyTG24: Decreto Sostegni, addio a codici Ateco: vale solo fatturato, ecco come richiedere sussidi -