Decreto Sostegni | 35 milioni di euro per la didattica digitale nel Mezzogiorno

(Di lunedì 22 marzo 2021) 300diper sostenere le istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza sanitaria, sia sotto il profilo dell’acquisto di strumenti e della predisposizione di servizi per la sicurezza di studentesse, studenti e personale, sia nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa, il recupero della socialità, il consolidamento degli apprendimenti. L'articolo .

borghi_claudio : Che un imprenditore si lamenti delle scarsità del decreto sostegni ci sta. Quando vedo però che fra gli account più… - fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Decreto Sostegni, stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro. Salvini ora ne deve 48.995.000 #20marzo… - borghi_claudio : Volete spiegazioni sul decreto sostegni? La mia diretta di ieri sera dovrebbe avere (quasi) tutte le risposte su q… - CorriereQ : Sostegni: Nicoli (FI), positiva eleminazione codici Ateco in decreto - CitraroFrancitr : Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto o credito di imposta per le Partite IVA

32 miliardi circa . Questa la cifra stanziata dal governo Draghi per dare forma al nuovoper fronteggiare l'emergenza Covid, pari all'entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento ( qui un riassunto con tutte le misure approvate). Il, ...E 490 mila iscritti Inps . Il Fondo autonomi e professionisti 'sosterra'' circa 330 mila persone. Lo stima la Relazione tecnica bollinata al, la cui pubblicazione e' attesa in Gazzetta Ufficiale, ipotizzando che i soggetti che hanno registrato un calo del fatturato pari almeno al 33% siano il 35% della platea complessiva ...La nuova formulazione dei “ristori” elimina la discriminazione subita dai giochi, sia pure offrendo contributi minimi: accesso a chi ha perso almeno il 30% come media mensile.Il coinvolgimento dei farmacisti nella campagna vaccinale contro il Covid-19 è stata accolta con soddisfazione dalla categoria ...