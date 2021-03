Daydreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni puntate dal 22 al 17 marzo 2021

(Di lunedì 22 marzo 2021)– Le Ali dele trame dellein onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27. Continua l’appuntamento settimanale con le nuovedella soap turca– Le Ali delcon Can Yaman. Le nuoveandranno in onda il 22, 23, 24, 25, 26 ealle 16:40 circa su Canale 5, a cui si aggiunge un appuntamento il sabato 27alle 15:30. Per questa settimana non è previsto un appuntamento in prima serata alle 21:40 circa con tre. Lepomeridiane di– Le Ali deldureranno circa 20 minuti (pubblicità ...

Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap: Daydreamer – Le ali del sogno: trama settimanale dal 22 al 27 marzo 2021 *KlausMary* #DayDreamer… - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap: Daydreamer – Le ali del sogno: trama settimanale dal 22 al 27 marzo 2021 *KlausMary*… - anmustdmt : mia nonna (91 anni) mi chiama e mi dice “corri corri su la5 ci sono le ali del signore” LA AMO AHAH COME FAREI SENZA DI LEI #DayDreamer - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 22 marzo: l'idea di Bulut - aury_941 : RT @wengcookie: “Se tornasse indietro vedrebbe che c'è qualcuno che lo aspetta. Il vento per le ali, la soluzione ai problemi, il rimedio p… -

Il bellissimo e tenebroso attore turco, famoso in Italia per Daydreamer - Le ali del sogno (la popolare soap opera trasmessa da Canale 5) avrà al suo fianco un altro attore famoso e molto popolare, ...
Martedì 23 marzo 2021 Daydreamer continua nel daytime di Canale 5: scopri le anticipazioni dell'episodio 139 parte 1 dalle ore 16:45!