Daydreamer Le Ali del Sogno | Anticipazioni 22 – 26 Marzo 2021 2 Stagione

(Di lunedì 22 marzo 2021)Le Ali Del(Erkenci Kus il titolo originale): tutte lee i riassunti delle puntate divisi per giorno e settimane della serie Tv che va in onda su Canale 5. Inoltre potete anche vedere le puntate diin replica streaming su Mediaset Play. I protagonisti sono Can Yaman, nel ruolo di Can Divit, e Demet Ozdemir nel ruolo di Sanem Aydin.Seconda6 Puntata Can si avvicina a Sanem addormentata e nota che lei ha al collo una collana con l’anello che lui le aveva regalato per il fidanzamento. Per Can il fatto che Sanem porti al collo il suo anello ha un valore inestimabile, perché lo riempie di speranza. Lo prende tra le mani e si commuove. Sanem si sveglia e lui rapidamente la copre con una coperta ...

Ledel Sogno, anticipazioni puntata oggi, 22 marzo Nella nuova puntata diLedel sogno in onda oggi, 22 marzo, una volta in commissariato Deren, Cey Cey, Muzzafer e Deniz ...Vediamo insieme le Anticipazioni di- Ledel sogno per le Puntate in onda dal 22 al 27 marzo 2021 su Canale 5 . Vediamo dunque insieme cosa succederà , il Riassunto e le Trame delle Puntate di- Ledel ...Can Yaman continua a mietere successi in Italia: l'attore, stella di DayDreamer - Le ali del sogno, è il protagonista della nuova soap turca Mr Strong che Mediaset ha acquistato. Il titolo ...Il regalo di Can a Sanem. Can ha rapito Sanem e con la sua imbarcazione l’ha portata al largo: l’obiettivo del fotografo è di far capire alla giovane il forte legame che li unisce. Le scuse di Sanem.