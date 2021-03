DAYDREAMER, anticipazioni puntata di martedì 23 marzo 2021 (Di lunedì 22 marzo 2021) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di martedì 23 marzo 2021 su Canale 5: Brutto quarto d’ora per Deren, Cengiz, Muzaffer e Deniz: i quattro vengono portati via dalla polizia. Bulut arriva in completo elegante dal commissario di polizia e dice di essere l’avvocato del gruppo. L’uomo presenta i documenti che dimostrano l’innocenza dei nostri protagonist, consentendone la scarcerazione. Sanem e Can si dirigono alla tenuta e intanto apprendono dell’irruzione della polizia dopo la denuncia di Cemal. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”. DAYDREAMER: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di lunedì 22 marzo 2021)– Le Ali del Sogno di23su Canale 5: Brutto quarto d’ora per Deren, Cengiz, Muzaffer e Deniz: i quattro vengono portati via dalla polizia. Bulut arriva in completo elegante dal commissario di polizia e dice di essere l’avvocato del gruppo. L’uomo presenta i documenti che dimostrano l’innocenza dei nostri protagonist, consentendone la scarcerazione. Sanem e Can si dirigono alla tenuta e intanto apprendono dell’irruzione della polizia dopo la denuncia di Cemal. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

