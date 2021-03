Dayane replica alle offese del padre di Oppini “figura di m****” – VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) Dayane Mello, ospite a Live-Non è la D’Urso, ha detto la sua opinione sulla battuta infelice del padre di Francesco Oppini mentre era al Gf Vip, ecco le sue parole Ieri sera Dayane Mello è stata ospite a Live-Non è la D’Urso. La modella ho dovuto affrontare le cinque sfere ma è riuscita ad avere la meglio risultando la preferita del pubblico. Tra i vari argomenti trattati durante il talk show, l’ex gieffina ha parlato sia del suo rapporto con Rosalinda Cannavò ma anche di cosa è accaduto con Francesco Oppini. Come ben ricorderete, all’inizio del Gf Vip, i due erano molto amici, ma con il passare dei giorni qualcosa si è rotto. Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha mostrato a Francesco un VIDEO della Mello in cui confessava di essere attratta da lui. ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 marzo 2021)Mello, ospite a Live-Non è la D’Urso, ha detto la sua opinione sulla battuta infelice deldi Francescomentre era al Gf Vip, ecco le sue parole Ieri seraMello è stata ospite a Live-Non è la D’Urso. La modella ho dovuto affrontare le cinque sfere ma è riuscita ad avere la meglio risultando la preferita del pubblico. Tra i vari argomenti trattati durante il talk show, l’ex gieffina ha parlato sia del suo rapporto con Rosalinda Cannavò ma anche di cosa è accaduto con Francesco. Come ben ricorderete, all’inizio del Gf Vip, i due erano molto amici, ma con il passare dei giorni qualcosa si è rotto. Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha mostrato a Francesco undella Mello in cui confessava di essere attratta da lui. ...

Advertising

AndreaAAmato : #AscoltiTv 21 marzo analisi: Zingaretti e Ranieri, uniti si replica e si vince. Fazio con Nancy Pelosi, D’Urso con… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 21 marzo analisi: Zingaretti e Ranieri, uniti si replica e si vince. Fazio con Nancy Pelosi, D’Urso con… - Andromeda_abc : RT @LiveNoneladUrso: La fidanzata di Francesco Oppini non ha apprezzato alcuni comportamenti di Dayane Mello nella Casa. Lei replica a Li… - NicoBobo2 : RT @LiveNoneladUrso: La fidanzata di Francesco Oppini non ha apprezzato alcuni comportamenti di Dayane Mello nella Casa. Lei replica a Li… - Marilina851 : RT @LiveNoneladUrso: La fidanzata di Francesco Oppini non ha apprezzato alcuni comportamenti di Dayane Mello nella Casa. Lei replica a Li… -