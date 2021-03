Dante Alighieri, ritrovato frammento Divina Commedia. Il caso (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella Biblioteca del Collegio Ghislieri di Pavia sono state ritrovate delle antiche pergamene di un “codice Dantesco dalla storia avventurosa”. Il frammento della Divina Commedia di Dante Alighieri era già stato ritrovato nell’ottocento. Nella Biblioteca del Collegio Ghislieri di Pavia sono state ritrovate delle antiche pergamene di un “codice Dantesco dalla storia avventurosa”. Si tratta di un frammento che riporta il II, III, e XI canto del Paradiso, della Divina Commedia di Dante Alighieri, già trovato una prima volta nel 1889. È stato ritrovato in occasione delle ricerche intraprese per le celebrazioni ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella Biblioteca del Collegio Ghislieri di Pavia sono state ritrovate delle antiche pergamene di un “codicesco dalla storia avventurosa”. Ildelladiera già statonell’ottocento. Nella Biblioteca del Collegio Ghislieri di Pavia sono state ritrovate delle antiche pergamene di un “codicesco dalla storia avventurosa”. Si tratta di unche riporta il II, III, e XI canto del Paradiso, delladi, già trovato una prima volta nel 1889. È statoin occasione delle ricerche intraprese per le celebrazioni ...

Advertising

RaiCultura : In vista delle celebrazioni nel 2021 per i 700 anni dalla morte di #Dantedi Alighieri e del #Dantedì, istituito per… - SkyTG24 : Dantedì, il 25 marzo la scuola italiana celebra Dante Alighieri: tutte le iniziative - DivinaCommediaQ : RT @comunedidesio: #Desio #Dantedì #cultura Villa Tittoni #25marzo ?? Dantedì: Villa Tittoni Traversi, quando il Piermarini incontra Dante A… - lidoconte : #Illustrazione per la copertina di “Non è vero ma ci credo. #Spettri a #Firenze”di Elena Giannarelli.Leggende popol… - Luca_zone : RT @bubinoblog: Record per #LineaVerde con una puntata dedicata a Dante Alighieri per i 700 anni della morte. 4.200.000 con il 22,60%. C'è… -