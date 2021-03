Dalle telecronache ai rifiuti, Salvo Aiello si racconta: "Mi tengo stretto il lavoro" (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 marzo 2021 " Per quasi un lustro è stato telecronista delle più importanti gare di ciclismo su Eurosport , in compagnia dell'intramontabile Riccardo Magrini , ma da circa tre anni ha dovuto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 marzo 2021 " Per quasi un lustro è stato telecronista delle più importanti gare di ciclismo su Eurosport , in compagnia dell'intramontabile Riccardo Magrini , ma da circa tre anni ha dovuto ...

Advertising

Fabry27 : Togliete il commento 'tecnico' dalle telecronache, se voglio un salotto guardo pomeriggio5 - Al___Zheimer : @Giulia_B @demotivatrice10 nell'ultimo periodo in cui andava a fare le telecronache per Al Jazeera lontano dalle te… - poch8mio : @Marco_Pesacane Sinceramente appena è finita la partita, ho cambiato canale. A prescindere, non si possono sentire.… -