Dalla nostra inviata, storia e storie di una giornalista (Di lunedì 22 marzo 2021) 'Il primo segno fu l'addio ai linotipisti, un gruppo di uomini che trasformavano i nostri articoli battuti a macchina o schede perforate da mandare alla sede centrale. Erano arrivati i computer'. Un ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 marzo 2021) 'Il primo segno fu l'addio ai linotipisti, un gruppo di uomini che trasformavano i nostri articoli battuti a macchina o schede perforate da mandare alla sede centrale. Erano arrivati i computer'. Un ...

Advertising

LuigiBrugnaro : Buona domenica e buona #giornatamondialedellapoesia. #Venezia è da sempre città che ispira l’arte della parola ??… - GassmanGassmann : I numeri? 20 milioni di vaccini AstraZeneca fatti. 18 , diciotto trombosi. Io mi vaccino senza se e senza ma. Dobbi… - MSF_ITALIA : Quest'anno festeggiamo il cinquantesimo anno dalla nostra nascita. #50annidiumanità sono le parole che riassumono… - mrguasco : RT @Gitro77: La mia intervista su @byoblu in cui, partendo dai dati ISTAT sull'ultimo anno, racconto il fallimento del modello neoliberista… - ludlum242 : RT @GandolfoDomini1: L'OVVIETA' DEL MALE: Da oltre 1 anno siamo tenuti in OSTAGGIO dal governo, senza rispetto della Costituzione, per un v… -