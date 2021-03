Dagli Usa arriva la conferma più autorevole: «Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace» (Di lunedì 22 marzo 2021) “Il vaccino messo a punto da AstraZeneca e dall’Università di Oxford è sia sicuro, sia efficace contro il coronavirus”. E’ quanto emerge Dagli ultimi dati analizzati negli Stati Uniti, che hanno esaminato l’efficacia e la sicurezza del vaccino su più di 32mila volontari. la maggior parte in America, ma anche in Cile e in Perù. Dai dati analizzati è emerso che il vaccino è efficace al 79 per cento nel fermare i sintomi del Covid e al cento per cento nell’evitare gravi complicanze dell’infezione. Non sono inoltre stati segnalati problemi di sicurezza per quanto riguarda i coaguli di sangue”. AstraZeneca è in vaccino sicuro, secondo i professori americani Il responsabile della sperimentazione del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) “Ilmesso a punto dae dall’Università di Oxford è sia, siacontro il coronavirus”. E’ quanto emergeultimi dati analizzati negli Stati Uniti, che hanno esaminato l’efficacia e la sicurezza delsu più di 32mila volontari. la maggior parte in America, ma anche in Cile e in Perù. Dai dati analizzati è emerso che ilal 79 per cento nel fermare i sintomi del Covid e al cento per cento nell’evitare gravi complicanze dell’infezione. Non sono inoltre stati segnalati problemi di sicurezza per quanto riguarda i coaguli di sangue”.è in, secondo i professori americani Il responsabile della sperimentazione del ...

