Dagli Stati Uniti: il vaccino Astrazeneca è efficace all’80% anche sugli over 65 (Di lunedì 22 marzo 2021) Ne era arrivata conferma anche nel corso delle settimane precedenti, con molti Paesi europei che – a differenza delle indicazioni iniziali – avevano aperto all’utilizzo del vaccino Astrazeneca over 65. Adesso lo studio sul prodotto anti-covid anglo-svedese effettuato negli Stati Uniti e in altre zone dell’America latina anno confermato l’efficacia del vaccino anche sui pazienti più adulti. E si parla di numeri che, adesso, daranno il via libera alla distribuzione del prodotto anche negli USA. Astrazeneca over 65, lo studio negli Stati Uniti Lo studio, di fase 3, è stato effettuato su su di 32mila volontari, a maggior parte negli Usa, in Cile e in Perù. Da lì sono ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Ne era arrivata confermanel corso delle settimane precedenti, con molti Paesi europei che – a differenza delle indicazioni iniziali – avevano aperto all’utilizzo del65. Adesso lo studio sul prodotto anti-covid anglo-svedese effettuato neglie in altre zone dell’America latina anno confermato l’efficacia delsui pazienti più adulti. E si parla di numeri che, adesso, daranno il via libera alla distribuzione del prodottonegli USA.65, lo studio negliLo studio, di fase 3, è stato effettuato su su di 32mila volontari, a maggior parte negli Usa, in Cile e in Perù. Da lì sono ...

