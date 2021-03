Da San Marino | «Lo Sputnik funziona e non dà effetti collaterali»

(Di lunedì 22 marzo 2021) Mentre in Italia è allo studio l’approvazione delloV come quinto vaccino contro il coronavirus, i dati che arrivano da Sane che riporta oggi Libero sono assolutamente incoraggianti. Dal 23 febbraio sono arrivate circa 15mila dosi del vaccino russo con cui è stato vaccinato quasi il 20% della popolazione Le conseguenze si sono viste subito. Mentre nella prima ondata Sanha avuto 43 decessi su 715positivi e nella seconda 33, dall’arrivo del siero di Putin c’è stato solo un morto, contagiato prima dell’inizio della profilassi. Il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza di SanRoberto Ciavatta, che ha lavorato per siglare l’accordo con la Russia per il vaccino si dice soddisfatto del risultato ottenuto «Oltre le migliori aspettative. Nessuno dei vaccinati si è poi ammalato di Covid e ...

E' stato Roberto Ciavatta a portare avanti la trattativa con Mosca per far arrivare il vaccino dopo i ritardi nelle consegne da parte del governo italiano. Oggi La Repubblica di San Marino ha vaccinato circa il 25% della popolazione, due terzi con Sputnik, e sta trattando nuove forniture. La scelta di usare il vaccino Sputnik è "stata necessaria", ha spiegato Ciavatta in un'intervista. Su Libero la testimonianza del Segretario di Stato Roberto Ciavatta: «Dal decimo giorno dall'iniezione l'organismo ha sviluppato gli anticorpi al virus». In aumento anche i ricoverati in ospedale e i positivi attivi sul territorio. Nessun decesso per il terzo giorno consecutivo.