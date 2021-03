Cuneo | uccide la madre nel sonno a martellate Poco dopo lo vedono che si lancia dal balcone Non avevano litigato

(Di lunedì 22 marzo 2021) A Saluzzo, centro in provincia di, si è consumata l’ennesima tragedia familiare che non ha risparmiato neanche il cane. (Getty Images)Non solo l’adolescente di Pavia che pochi giorni fa si è accanita contro laaccoltellandola con un grosso coltello da cucina prima di dileguarsi: la donna, sottoposta a un delicato intervento chirurgico, è stata dichiarata fuori pericolo dai medici mentre la 14enne, rintracciatadai carabinieri, è stata accompagnata al carcere minorile “Beccaria” di Milano, sottoposta al fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Epilogo ben più tragico, invece, a Livorno dove un giovane con problemi psichici ha colpito il padre con un fendente, causandone la morte. Laha chiamato i soccorsi ma ormai era tardi. Vicenda ...

CRONACA - Tragedia familiare domenica pomeriggio (21 marzo) nel centro di Saluzzo, in provincia di. Un uomo di 48 anni si è gettato dal balcone, trovando la morte, dopo aver ucciso la madre 81enne e il cane. Il dramma si è svolto in un appartamento in corso Roma. Il gesto anticonservativo ...Saluzzo ():madre e cane poi silanciandosi dal balcone A uccidere e poi togliersi la vita un operaio di 48 anni, dipendente di un'azienda di Piasco (). L'uomo aveva problemi ...Nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17, si è consumato un brutale omicidio-suicidio a Saluzzo, cittadina in provincia di Cuneo. Un uomo di 48 anni operaio del luogo, Umberto Ciauri, ha prima ...La procura ha aperto un'indagine sull'omicidio/suicidio compiuto da Umberto Ciauri: il 48enne era in cura psichiatrica da alcuni anni ...