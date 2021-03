Cristiano Ronaldo, il gesto per lui incuriosisce i fan: uno per ogni gol (Di lunedì 22 marzo 2021) Cristiano Ronaldo riesce a far parlare di sé i suoi tantissimi fan in giro per il mondo. In questo caso, il motivo è decisamente particolare e solo marginalmente legato alle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 22 marzo 2021)riesce a far parlare di sé i suoi tantissimi fan in giro per il mondo. In questo caso, il motivo è decisamente particolare e solo marginalmente legato alle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

tancredipalmeri : All-time rank most officials goals scored ever 1. Cristiano Ronaldo 770 2. Pelé 767 3. Messi 746 4. Romario 734 5.… - ZZiliani : In tre stagioni quasi complete tra campionato e coppe ha fatto 1 gol (dicesi uno) su punizione. Le ha tirate tutte… - beinsports_FR : ???? #SerieA ?? La Juventus est formelle, Cristiano Ronaldo va rester ! - softIwts : akash smettila di esultare alla cristiano ronaldo che sei proprio su un'altra lunghezza d'onda - aaurs_ : mi dicono che cristiano ronaldo vuole querelare akash #isola #tommasozorzi -