Covid Veneto | Zaia | “Oggi 981 contagi” Dati 22 marzo

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 981 i nuovidi Coronavirus insecondo il bollettino di, 22, come reso notodal presidente della regione Lucanel consueto punto stampa. Si registrano altri 14 morti, un dato che porta a 10.362 il totale dei decessi causati daldall’inizio della pandemia in. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.281 tamponi, il tasso di positività è al 6%. Salgono a 367.536 i casi totali di-19 in, mentre sono 39.174 gli attualmente positivi e 1.957 i ricoverati (+49 da ieri). Di questi, 1.714 sono ricoverati in area non critica (+43) e 244 in terapia intensiva (+6). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

TRIESTE Seppure in frenata, i dati negativi del Friuli Venezia Giulia si confermano da record e così la nostra regione resta quella più a rischio d'Italia nel consueto grafico della Fondazione Gimbe.VENEZIA. Basta lettere, sms. La campagna vaccinale in Veneto cambia passo. Da martedì 30 marzo sarà disponibile un link, messo a disposizione dalla Regione, dove prenotare la propria dose di vaccino a ...