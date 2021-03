Covid Veneto | Zaia | “Oggi 981 contagi” Dati 22 marzo

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 981 i nuovidi Coronavirus insecondo il bollettino di, 22, come reso notodal presidente della regione Lucanel consueto punto stampa. Si registrano altri 14 morti, un dato che porta a 10.362 il totale dei decessi causati daldall’inizio della pandemia in. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.281 tamponi, il tasso di positività è al 6%. Salgono a 367.536 i casi totali di-19 in, mentre sono 39.174 gli attualmente positivi e 1.957 i ricoverati (+49 da ieri). Di questi, 1.714 sono ricoverati in area non critica (+43) e 244 in terapia intensiva (+6). L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Veneto

il Resto del Carlino

... mentre in televisione andrà in onda su Rete Veneta (canali del digitale terrestre 18 per il...il legame tra la rievocazione del naufragio di sant'Antonio e la "tempesta" della pandemia da...... in tilt il sistema di Aria spa La campagna di vaccinazione contro il- 19 in Lombardia sta ... Direttore generale è il friulano Lorenzo Gubian, proveniente dalla Regione: Gubian è in carica ...LATINA – “Il covid-19 ha evidenziato le tante risorse che Latina ha, ora dobbiamo metterle a sistema nella prospettiva di realizzare un importante Distretto della Salute. Un progetto al quale vogliamo ...Gli aderenti a Mettiamoci in gioco chiedono al Governo di mettere mano ad una legge quadro di riordino del settore.