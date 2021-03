Covid, variante nigeriana accertata a Messina: “Insensibile al vaccino” (Di lunedì 22 marzo 2021) Un minorenne 16enne originario della Guinea si trova isolato nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Messina. E’ il primo caso in Sicilia di variante nigeriana del Covid-19. Covid variante nigeriana a Messina Il minorenne africano era ospite di un centro di accoglienza in Sicilia e da lì era fuggito con un amico. La polizia ha rintracciato i due ragazzi, che hanno subito effettuato un tampone. I tamponi erano entrambi positivi e dopo ulteriori analisi il personale sanitario ha constatato che uno di loro aveva una nuova variante del virus: la variante nigeriana. Nel laboratorio di diagnostica molecolare dell’ospedale, il sequenziamento genetico ha permesso di individuare il ceppo del ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Un minorenne 16enne originario della Guinea si trova isolato nel reparto di malattie infettive del Policlinico di. E’ il primo caso in Sicilia didel-19.Il minorenne africano era ospite di un centro di accoglienza in Sicilia e da lì era fuggito con un amico. La polizia ha rintracciato i due ragazzi, che hanno subito effettuato un tampone. I tamponi erano entrambi positivi e dopo ulteriori analisi il personale sanitario ha constatato che uno di loro aveva una nuovadel virus: la. Nel laboratorio di diagnostica molecolare dell’ospedale, il sequenziamento genetico ha permesso di individuare il ceppo del ...

