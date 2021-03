Covid Valle d’Aosta | oggi 52 nuovi contagi | bollettino

Leggi su sbircialanotizia

Sono 52 ida coronavirus insecondo ildi, 22 marzo. Nessun nuovo decesso registrato. Il totale complessivo deinella Regione da inizio epidemia è di 8.655. I casi positivi attuali sono 565, +35 rispetto a ieri di cui 23 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 540 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7.671, +17 rispetto a ieri, i tamponi finora effettuati sono 87.957, +287 rispetto a ieri, di cui 9068 processati con test antigienico rapido. I decessi inda inizio epidemia sono 419.