Covid, vaccino e zone rosse, Sileri: «Siamo già all'aurora» (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Covid è ancora purtroppo in cima alle preoccupazioni degli italiani. Il vaccino è l'arma più efficace per combatterlo e ritornare al più presto ad una quotidianità che possa somigliare alla normalità. C'è, però, luce in fondo al tunnel. Lo si evince da una voce proveniente dal governo Draghi. È quella del sottosegretario del Ministero della Salute Pierpaolo Sileri che, in un'intervista rilasciata a Il Gazzettino (edizione del 22 marzo) ha chiarito perché, ad oggi, c'è la possibilità di guardare con ottimismo al futuro. Vaccini, forniture e disponibilità: il punto La prima criticità che, in queste settimane, ha riguardato i vaccini è la disponibilità, messa a volte in discussione da ritardi sulle forniture. «In aprile - ha assicurato Pierpaolo Sileri - non ci sarà alcun rallentamento». Il sottosegretario ha fatto ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilè ancora purtroppo in cima alle preoccupazioni degli italiani. Ilè l'arma più efficace per combatterlo e ritornare al più presto ad una quotidianità che possa somigliare alla normalità. C'è, però, luce in fondo al tunnel. Lo si evince da una voce proveniente dal governo Draghi. È quella del sottosegretario del Ministero della Salute Pierpaoloche, in un'intervista rilasciata a Il Gazzettino (edizione del 22 marzo) ha chiarito perché, ad oggi, c'è la possibilità di guardare con ottimismo al futuro. Vaccini, forniture e disponibilità: il punto La prima criticità che, in queste settimane, ha riguardato i vaccini è la disponibilità, messa a volte in discussione da ritardi sulle forniture. «In aprile - ha assicurato Pierpaolo- non ci sarà alcun rallentamento». Il sottosegretario ha fatto ...

