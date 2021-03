Covid | Spirlì convoca stati generali | “La Calabria non sarà zona rossa”

Leggi su dire

(Di lunedì 22 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – “È una giornata molto diversa da tutte le altre perché la politica vuole incontrare tutti i calabresi in questa sala della Cittadella, che diventa una enorme piazza, per informarli in maniera definitiva, utilizzando la voce di tutti i soggetti coinvolti che possono dare delle risposte, per cancellare i tanti ‘si dice’ e restituire la verità. I territori sono in uno stato di grande confusione”. Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì aprendo i lavori degli stati generali della Calabria per discutere dell’attuale situazione epidemiologica della regione e per elaborare nuove strategie di contrasto alla pandemia di Covid-19.