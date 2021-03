Covid, sperimentazione Usa: 'Vaccino AstraZeneca è sicuro' (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Vaccino Oxford - AstraZeneca è sicuro. Lo dicono i risultati della tanto attesa sperimentazione negli Stati Uniti ora disponibili. Secondo quanto riporta la Bbc il Vaccino è risultato efficace al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 marzo 2021) IlOxford -. Lo dicono i risultati della tanto attesanegli Stati Uniti ora disponibili. Secondo quanto riporta la Bbc ilè risultato efficace al ...

