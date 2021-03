Covid Sicilia | oggi 666 contagi e 21 morti | bollettino 22 marzo

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 666 i nuovida coronavirus in, secondo i dati deldi, 22, pubblicati sulla pagina del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 21, che portano a 4.451 il numero totale delle vittime nella Regionena dall’inizio della pandemia di-19. I pazienti dimessi o guariti sono 219. In tutto nell’isola gli attuali positivi sono 16.618 – 426 in più rispetto a ieri – e di questi 783 sono ricoverati con sintomi, 123 in Terapia intensiva e 15.712 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Annunci importanti ci sono in merito al calendario dell'UCI 2021. Ebbene, l'Unione Ciclistica Internazionale ha annunciato alcuni spostamenti dettati dalla pandemia Covid-19. Vi saranno, infatti, dei ...