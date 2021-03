Covid | siamo ancora nel mezzo della terza ondata e ancora lontani dal picco

(Di lunedì 22 marzo 2021) Come ogni lunedì si registra un calo dei contagi da19: sono 13.846 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministeroSalute. Ieri erano stati ...

Advertising

petergomezblog : Covid, gli ospedali pugliesi in affanno: quasi il 50% dei posti letto occupati. I medici del 118: “Siamo al collass… - virginiaraggi : Oggi ho incontrato il ministro della Pubblica Amministrazione @renatobrunetta. Abbiamo parlato della ripartenza dei… - fattoquotidiano : L’emergenza Covid travolge gli ospedali della Puglia: occupato il 50% dei letti. I medici del 118: “Devastante” [L… - IacobellisT : Covid, medico di base: +Noi siamo pronti a vaccinare ma...' - ferne1908 : RT @SgtPepp30006025: @CottarelliCPI @FilippoTurati5 Mi dispiace contraddirla Cottarelli ma la gestione sanitaria in Lombardia era ed è ecce… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid siamo

Agenzia ANSA

- Come ogni lunedì si registra un calo dei contagi da19: sono 13.846 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano ...L'esplosione della pandemia da- 19, nella primavera 2020, ha imposto la sospensione di tutte le attività espositive in ... Direttore Generale BolognaFiere - ,orgogliosi di essere gli unici ...Il ritorno a distanza stavolta ha trovato preparate elementari, medie e superiori. E le lezioni davanti al pc diventano «di vicinanza» ...oltreoceano ci sarà un ‘tesoretto’ di fiale da conquistare. Finora i tentativi del commissario Thierry Breton, capo della task-force europea anti-covid, che settimane fa ha parlato con il suo omologo ...