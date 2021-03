Covid Sardegna, oggi 161 contagi e 5 morti: dati 22 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 161 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 22 marzo. La regione, tornata in zona arancione dopo essere stata in zona bianca, registra 5 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 14.175, con un tasso di positività dell’1%. Aumentano i pazienti ricoverati in ospedale, 185 (+7), mentre sono 22 (+1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.877, 273 quelle in più guarite. Dei 43.418 casi positivi complessivamente accertati, 10.797 (+71) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.881 (+39) nel Sud Sardegna, 3.572 (+1) a Oristano, 8.513 (+20) a Nuoro, 13.655 (+30) a Sassari. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 161 i nuovidi Coronavirus insecondo idel bollettino di, 22. La regione, tornata in zona arancione dopo essere stata in zona bianca, registra 5nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 14.175, con un tasso di positività dell’1%. Aumentano i pazienti ricoverati in ospedale, 185 (+7), mentre sono 22 (+1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.877, 273 quelle in più guarite. Dei 43.418 casi positivi complessivamente accertati, 10.797 (+71) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.881 (+39) nel Sud, 3.572 (+1) a Oristano, 8.513 (+20) a Nuoro, 13.655 (+30) a Sassari. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in 100 in un bar in Sardegna: minacce ai Cc con una motosega #carabinieri - MediasetTgcom24 : Covid, variante brasiliana individuata in Sardegna per la prima volta - MediasetTgcom24 : Galli: 'Sardegna dimostra che è errore riaprire troppo presto' #Coronavirusitalia - provinciasulcis : Sono 161 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 14.175 test eseguiti… - UnioneSarda : #Sardegna - #Covid19, altri 161 casi e 5 morti. Tasso di positività stabile all'1% -