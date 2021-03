Covid, rintracciato in Sicilia primo caso di variante nigeriana (Di lunedì 22 marzo 2021) Un caso di variante nigeriana al Covid, una rara mutazione del virus che potrebbe essere resistente anche al vaccino, è stato individuato per la prima volta in Sicilia su un minore di 16 anni originario della Guinea. Il minorenne era ospite di un centro di accoglienza, dal quale era fuggito con un amico. Rintracciati dalla Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 22 marzo 2021) Undial, una rara mutazione del virus che potrebbe essere resistente anche al vaccino, è stato individuato per la prima volta insu un minore di 16 anni originario della Guinea. Il minorenne era ospite di un centro di accoglienza, dal quale era fuggito con un amico. Rintracciati dalla

