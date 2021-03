Covid, ricoveri sopra la soglia del 40%. Ipotesi vaccinazioni a domicilio tramite il 118 (Di lunedì 22 marzo 2021) Sale l’allarme per le ospedalizzazioni dei pazienti causate dai contagi di Covid. I ricoveri nei reparti italiani tornano sopra la soglia d’allerta del 40%. A mostrarlo sono i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) riferiti a ieri 21 marzo. Il dato che emerge riguarda il fatto che i pazienti positivi al Sars-Cov-2 sono ora il 42% di quelli ricoverati in Medicina interna, Infettivologia e Pneumologia. Terapie intensive Continuano a crescere anche i posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive, che sono ora pari al 38%. E già da quasi due settimane si trovano oltre il livello d’allerta del 30%. Per quanto riguarda i reparti di medicina interna, infettivologia e pneumologia, la soglia critica del 40% – oltre la quale diventa difficile la ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 marzo 2021) Sale l’allarme per le ospedalizzazioni dei pazienti causate dai contagi di. Inei reparti italiani tornanolad’allerta del 40%. A mostrarlo sono i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) riferiti a ieri 21 marzo. Il dato che emerge riguarda il fatto che i pazienti positivi al Sars-Cov-2 sono ora il 42% di quelli ricoverati in Medicina interna, Infettivologia e Pneumologia. Terapie intensive Continuano a crescere anche i posti letto occupati da pazientinelle terapie intensive, che sono ora pari al 38%. E già da quasi due settimane si trovano oltre il livello d’allerta del 30%. Per quanto riguarda i reparti di medicina interna, infettivologia e pneumologia, lacritica del 40% – oltre la quale diventa difficile la ...

Agenzia_Ansa : I ricoveri di pazienti Covid nei reparti italiani tornano sopra la soglia di allerta del 40%. Agenas: crescono le t… - zazoomblog : Covid in Toscana: 1.140 nuovi casi e 23 morti in 24 ore risalgono i ricoveri - #Covid #Toscana: #1.140 #nuovi… - Open_gol : Dati preoccupanti anche per i ricoveri ordinari: 9 Regioni sono oltre la soglia del 40% - amiatanews : Toscana. Coronavirus: 1.140 nuovi casi, 11.722 tamponi molecolari, 1.737 tamponi antigenici, +23 decessi, +686 guar… - filippozuccone : Senza polemica, ma era questo il cambio di passo del quale tanti parlavano? #facciamorete #vaccini #covid19 Covid… -