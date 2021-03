Covid Puglia, oggi 844 contagi e 28 morti: bollettino (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 844 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 22 marzo. Registrati inoltre altri 28 morti. Rimane sempre molto alta la percentuale di casi positivi al Covid 19 nella Regione rispetto al numero dei test. Si registra una diminuzione in assoluto rispetto a ieri perché il lunedì vengono effettuati meno tamponi ma, ad esempio rispetto a lunedì l’avanzata del virus è ancora di rilievo. In aumento i morti e i ricoveri mentre calano leggermente gli attuali positivi. Secondo quanto reso noto nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base dei dati forniti dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, oggi sono stati registrati 4.866 test per l’infezione da ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 844 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 22 marzo. Registrati inoltre altri 28. Rimane sempre molto alta la percentuale di casi positivi al19 nella Regione rispetto al numero dei test. Si registra una diminuzione in assoluto rispetto a ieri perché il lunedì vengono effettuati meno tamponi ma, ad esempio rispetto a lunedì l’avanzata del virus è ancora di rilievo. In aumento ie i ricoveri mentre calano leggermente gli attuali positivi. Secondo quanto reso noto nelepidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base dei dati forniti dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro,sono stati registrati 4.866 test per l’infezione da ...

