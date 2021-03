Covid: nuove conferme su benefici delle statine (Di lunedì 22 marzo 2021) Covid-19: un nuovo studio conferma potenziali benefici dall’assunzione di statine. Si riducono le probabilità di decesso dopo il ricovero Le statine possono ridurre l’impatto del Covid-19: arriva un’altra indicazione in questo senso da studio osservazionale retrospettivo pubblicato online su “Nature Communications”. All’inizio della pandemia a New York City, i pazienti che stavano già assumendo statine… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 marzo 2021)-19: un nuovo studio conferma potenzialidall’assunzione di. Si riducono le probabilità di decesso dopo il ricovero Lepossono ridurre l’impatto del-19: arriva un’altra indicazione in questo senso da studio osservazionale retrospettivo pubblicato online su “Nature Communications”. All’inizio della pandemia a New York City, i pazienti che stavano già assumendo… L'articolo Corriere Nazionale.

