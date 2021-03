Covid, news. Astrazeneca, studio Usa: vaccino sicuro, efficace al 100% nei casi gravi LIVE (Di lunedì 22 marzo 2021) Sperimentazione americana: preparato garantisce al 79% l'arresto della malattia da Covid sintomatica. Italia ferma a 200mila vaccini al giorno. Caos in Lombardia per le prenotazioni saltate, polemica con la società di gestione. Speranza: "Estate senza le restrizioni odierne". Breton (Ue): “Immunità di gregge il 14 luglio” Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 marzo 2021) Sperimentazione americana: preparato garantisce al 79% l'arresto della malattia dasintomatica. Italia ferma a 200mila vaccini al giorno. Caos in Lombardia per le prenotazioni saltate, polemica con la società di gestione. Speranza: "Estate senza le restrizioni odierne". Breton (Ue): “Immunità di gregge il 14 luglio”

Advertising

LaStampa : Da Torino a Venezia, il ritorno dei No Mask: “Il Covid non esiste e noi ci ribelliamo” - repubblica : ?? Covid, Fondazione Gimbe: 'Da 3-4 giorni primi segnali che l'epidemia rallenta' - repubblica : Covid, tensione a Torino: negazionisti in piazza, un fermato e raffica di multe. Un agente lievemente ferito - Kapparar1 : RT @tempoweb: L'Italia ha nascosto tutto. Der Spiegel: Conte rischia il processo del secolo #covid #conte #speranza #governo #germania #22m… - LeSamoura3 : RT @ATrevisanello: Mentre noi in italia siamo i soliti pecoroni nel resto d'Europa.... -