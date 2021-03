COVID, muore 85enne di Mugnano del Cardinale al Moscati di Avellino (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto ieri sera, nella terapia semintensiva del COVID Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 85 anni di Mugnano del Cardinale, ricoverato dall’11 marzo. Nelle aree COVID dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 83 pazienti: 9 in terapia intensiva, 35 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 7 nell’Unità operativa di Geriatria e 9 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto ieri sera, nella terapia semintensiva delHospital dell’Azienda, un paziente di 85 anni didel, ricoverato dall’11 marzo. Nelle areedell’Azienda ospedalierarisultano ricoverati 83 pazienti: 9 in terapia intensiva, 35 nelle aree verde e gialla delHospital, 9 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 7 nell’Unità operativa di Geriatria e 9 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

