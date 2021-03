Covid, morto Luigi Bergamo: un bolzanino emigrato in Francia, ha costruito le campane di Notre-Dame a Parigi (Di lunedì 22 marzo 2021) L’uomo che costruì le campane della basilica di Notre-Dame a Parigi è un italiano, originario di Bolzano. Se l’è portato via il Covid, è morto in Francia dove era emigrato con la famiglia e dove è diventato famoso per la sua capacità di svolgere un lavoro antico, accoppiando manualità e innovazione tecnologica. La notizia della scomparsa di Luigi Bergamo, all’età di 75 anni, è rimbalzata nel capoluogo altoatesino dove vivono ancora alcuni parenti. Quella di Luigi è una storia di emigrazione che rischiava di perdersi nelle cronache francesi della pandemia. La famiglia Bergamo era emigrata a Lione nel dopoguerra, ma Luigi era nato nel 1945 a Bolzano. Assieme alla moglie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) L’uomo che costruì ledella basilica diè un italiano, originario di Bolzano. Se l’è portato via il, èindove eracon la famiglia e dove è diventato famoso per la sua capacità di svolgere un lavoro antico, accoppiando manualità e innovazione tecnologica. La notizia della scomparsa di, all’età di 75 anni, è rimbalzata nel capoluogo altoatesino dove vivono ancora alcuni parenti. Quella diè una storia di emigrazione che rischiava di perdersi nelle cronache francesi della pandemia. La famigliaera emigrata a Lione nel dopoguerra, maera nato nel 1945 a Bolzano. Assieme alla moglie ...

Advertising

enricoruggeri : Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche or… - Avvenire_Nei : Il Covid ha ucciso Luis Bambarén, il vescovo del popolo delle baraccopoli - sole24ore : Blog | Il primo medico morto per Covid-19 se ne è andato l’11 marzo 2020 ... - Info Data - TendenzaPerche : RT @mariav29m: @Jerico999 @TendenzaPerche Senza contare che c’è stato chi, nell’estate del 2020, ha dichiarato il covid-19 come clinicament… - mariav29m : @Jerico999 @TendenzaPerche Senza contare che c’è stato chi, nell’estate del 2020, ha dichiarato il covid-19 come clinicamente morto. -