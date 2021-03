Covid Milano, oggi 691 contagi in città e provincia (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 691 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 267 a Milano città. Lo rende noto il bollettino di Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 217 nuovi casi, a Brescia 374, a Como 71, a Cremona 77, a Lecco 81, a Lodi 19, a Mantova 14, nella provincia di Monza e Brianza 262, a Pavia 66, a Sondrio 45, a Varese 130. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 691 i nuovida coronavirus registratinelladinelle ultime 24 ore, di cui 267 a. Lo rende noto il bollettino di Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 217 nuovi casi, a Brescia 374, a Como 71, a Cremona 77, a Lecco 81, a Lodi 19, a Mantova 14, nelladi Monza e Brianza 262, a Pavia 66, a Sondrio 45, a Varese 130. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano 'Noi sanitari prova vivente di efficacia profilassi' AdnKronos - salute Milano, 22 mar. - 'Penso tutto il male possibile del fatto che ci siano difficoltà sulla vaccinazione anti - Covid agli over 80 e che ancora ci siano molte persone di questa età non vaccinate' in ...

Covid: 342 i medici morti in Italia AdnKronos - salute Milano, 22 mar. - Si aggrava il bilancio delle vittime della pandemia di Covid - 19 tra i medici italiani. Enrico Emilio Lavelli, ginecologo in pensione ma ancora attivo come libero professionista, ? ...

Nell'anno del Covid Milano perde 12mila abitanti, boom di single: la mappa quartiere per quartiere leggo.it AstraZeneca sicuro ed efficace. La Lombardia commissaria Aria Dalla campagna vaccinale arriva una buona notizia e una che fa mettere le mani nei capelli. La buona notizia è che uno studio americano ha giudicato sicuro il vaccino AstraZeneca e capace di essere ef ...

Da falegname a imprenditore, addio a Ermes Ponti il signore dei mobili Vittima del Covid a 79 anni, mercoledì i funerali a San Biagio. Ora i figli porteranno avanti le due aziende di arredamento ...

