Covid: meno casi ma sale il tasso di positività (Di lunedì 22 marzo 2021) Emergenza Covid: oggi quasi 14mila casi di contagio ma con meno tamponi. Risale il tasso di positività che ora si attesta all’8,1% Sono 13.846 i nuovi casi di Covid in Italia per 169.196 test tra molecolari e antigenici. Il rapporto di positività sale all’8,1% dal 7,3% di 24 ore fa, quando i casi erano stati 20.159 su… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Emergenza: oggi quasi 14miladi contagio ma contamponi. Riildiche ora si attesta all’8,1% Sono 13.846 i nuovidiin Italia per 169.196 test tra molecolari e antigenici. Il rapporto diall’8,1% dal 7,3% di 24 ore fa, quando ierano stati 20.159 su… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Rinaldi_euro : Era possibile avere meno morti di covid? Secondo l'ispi sì! – Se Speranza avesse privilegiato gli... - RobertoBurioni : PS: per i fenomeni che ribattono chiedendo qual è il rischio di contrarre COVID-19, tengano presente che con un vir… - infoitinterno : Covid: calo dei contagi con oltre 100 mila test in meno - infoitinterno : Covid, nel Lazio altri 19 morti. 1407 i nuovi casi ma con oltre 5000 tamponi in meno - al_mantellini : RT @ErmannoKilgore: Aspirina efficace contro il Covid? Meno morti e ricoveri in terapia intensiva, lo confermano molti studi -